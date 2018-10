Krasse Body-Veränderung bei Ben Affleck (46)! Der Schauspieler sorgte vor wenigen Wochen für unschöne Schlagzeilen: Er war dem Alkohol wieder verfallen und wurde dabei abgelichtet, wie er völlig fertig von seiner Noch-Ehefrau Jennifer Garner (46) in eine Entzugsklinik in Malibu gebracht wurde. Seit rund einem Monat kämpft Ben dort gegen seine Sucht – und das wohl relativ erfolgreich: Neue Bilder beweisen, dass Ben sein Leben anscheinend komplett umgekrempelt und offenbar nebenbei besondere Ablenkung im Sport gefunden hat!

Auf dem Weg zu einem Meeting wurde Ben am Montagnachmittag in Los Angeles von Paparazzi erwischt – und war dabei kaum wiederzuerkennen. Supervital und in bester Stimmung schlenderte der Hollywood-Star mit Sonnenbrille auf der Nase und Eiskaffee in der Hand durch die Straßen. Doch der eigentliche Hingucker: Ben scheint die Zeit in der Einrichtung nicht nur dafür zu nutzen, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, sondern auch, um seinen Körper ordentlich zu stählern. Sein lässiges T-Shirt brachte nur zu gut die neuen Arm- und Schultermuckis des dreifachen Papas zur Geltung!

Scheint so, als wäre der Batman-Darsteller auf dem besten Wege zur Genesung. Ob das wohl auch an der tatkräftigen Unterstützung seiner Familie liegt? Einen Tag zuvor wurde er mit Jen und den gemeinsamen Kids Samuel (6) und Seraphina (9) beim Verlassen einer Kirche gesichtet.

Splash News Jennifer Garner (r.) mit Ben Affleck und einer unbekannten Frau im Auto

Anzeige

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleckin Los Angeles

Anzeige

Splash News Jennifer Garner, Samuel und Ben Affleck im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de