Verliebt und bald schon verheiratet! Seit drei Monaten sind Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello ein Paar. Immer wieder zeigen sich die beiden turtelnd auf ihren Social-Media-Kanälen – ausgiebige Liebeserklärungen inklusive! Seit einiger Zeit wird auch über eine Hochzeit spekuliert, kürzlich wurden sie sogar in einem Brautmoden-Laden in Hannover erwischt. Zwar stritten sie die Pläne noch ab, scheinen sich aber schnell umentschieden zu haben: Ginger und Bert haben jetzt angekündigt, dass sie sich bereits am kommenden Wochenende das Jawort geben werden!

Bei Guten Morgen Deutschland ließ das Pärchen die Bombe platzen. Während Bert erst mal überlegen musste, die wievielte Hochzeit das für ihn ist, wird der Gang zum Altar für Ginger eine Premiere: "Ich habe ja nie geheiratet. Ich freue mich wohl", erklärte sie begeistert und fügte hinzu: "Heiraten wird lustig!" Die Feierlichkeiten werden jedoch nicht wieder schillernd – wie mit Sophia Vegas (31) – in Las Vegas stattfinden, sondern eher bescheidend im idyllischen Dänemark.

Obwohl Bert sich aktuell nicht die größte Sause leisten kann, gibt er alles, um für Ginger den Tag so unvergesslich wie möglich zu machen. "Das wird ja eine Prinzessinnen-Hochzeit. Und dann brauchen wir ein weißes Kleid", schwärmte sie. Diesen Wunsch soll die Blondine auch erfüllt bekommen: In einem durchsichtigen, weißen Spitzenkleid im Wert von 4.500 Euro wird aus der Erotik-Expertin in wenigen Tagen eine echte und gleichzeitig extravagante Braut.

Instagram / ginger.costello Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / ginger.costello Ginger Costello und Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim

