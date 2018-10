Wo haben sich denn diese beiden kennengelernt? Pamela Gil Mata verbringt nach der Trennung von Ex-Bachelor in Paradise-Partner Philipp Stehler (30) gerade ein paar entspannte Stunden auf Fuerteventura. Doch wer jetzt denkt, die einstige Bachelor-Kandidatin treibt nur die Erholung auf die Sonneninsel, der irrt: Wer Pams Social-Media-Aktivität verfolgt, wird bemerkt haben, dass sie dort nicht allein unterwegs ist. Immer wieder taucht vor allem ein Hottie in ihren Beiträgen auf: Ex-Love Island-Flirtmaschine Bastian!

Die Verbindung der beiden scheint aber rein beruflich zu sein. Denn wie Pam in ihren Instagram-Stories immer wieder anteasert, dreht sie dort aktuell ein noch geheimes TV-Projekt. Bei dem ist auch der Ex-Freund von Islanderin Linda Schwarz dabei. In ihren Setpausen hängen die beiden aber dennoch verdächtig oft aufeinander – ob beim gemeinsamen Sporteln im Gym oder beim Relaxen am Strand. Basti dürfte auf jeden Fall Pamelas Typ sein, schließlich ist er mindestens genauso durchtrainiert und blauäugig wir ihr ehemaliger Liebster.

Pam und Basti sind übrigens nicht die einzigen bekannten Gesichter, die an dem mysteriösen Projekt teilnehmen! Ein Gruppenfoto des früheren Kuppelkandidaten enthüllt: Auch Ex-Bachelor-Tollpatsch Michelle Schellhaas und Male Model Michael Bauer (27) sind mit von der Partie. Einen kleinen Hinweis auf die Produktion gib es aber schon: Es scheint sich alles ums Thema Fitness zu drehen! Was glaubt ihr, um was für eine Show es sich handeln könnte?

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata mit Bastian (Mitte) im Gym

Anzeige

Instagram / bastian_leee Michelle (2. Reihe, 5. v.l.), Bastian (2. Reihe, 6. v.l.), Pam (r.) und Michael (1. Reihe, 2. v.l.)

Anzeige

Instagram / michelle.schellhaas & magic90mike Michelle Schellhaas und Michael Bauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de