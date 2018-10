Wenn das nicht eindeutig ist! Bei Promi Big Brother funkte es ziemlich heftig zwischen Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33). Die Ex-Love Island-Beauty und der Bachelor haben auch nach ihrer Zeit in der TV-Show viel Zeit miteinander verbracht. Sie stehen weiterhin in regem Kontakt, doch wer auf eine Beziehung der Berliner gehofft hat, wurde zuletzt von Chethrin enttäuscht. Was sagt allerdings Daniel dazu?

Beim Charity-Event KISS Cup stimmt der Rosenkavalier der Blondine zu. Im Promiflash-Interview erklärt Daniel: "Ich muss sagen, dass sich nichts entwickeln wird. Man muss ja auch verstehen, wir hatten nie was miteinander, es ist nichts am Laufen und jetzt erst mal, wie sie auch schon gesagt hat, wird auch nichts passieren." Der 30-Jährige finde diesen Verlauf ihrer Nicht-Romanze allerdings nicht tragisch. Immerhin verstehe er sich sehr gut mit Chethrin, die beiden seien gut befreundet.

Grundsätzlich hat Daniel Probleme damit, eine neue Partnerschaft einzugehen: "Vielleicht macht der Druck von außen die ganze Sache wieder schwer. Das habe ich in meiner letzten Beziehung auch gesehen, wie schwer das Leben in der Öffentlichkeit für eine Beziehung sein kann." Genau aus diesen Gründen hatten sich der Synchronsprecher und Bachelor-Siegerin Kristina Yantsen nur wenige Wochen nach der Kuppelsendung getrennt.

AEDT/WENN.com Daniel Völz beim KISS Cup in Berlin

Schürmann, Sascha / ActionPress Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

Instagram / Kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen

