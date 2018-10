So viel Gebrüll hat Die Höhle der Löwen noch nie gehört! Das ansonsten eingespielte Investoren-Team um Frank Thelen (42) geriet in der Folge am Dienstag gewaltig aneinander: Während sich Carsten Maschmeyer (59) noch mit zwei Kollegen beriet, welchen Deal er einem Hundeleinen-Startup anbieten wolle, zogen Frank und Ralf Dümmel (51) das Projekt auch schon an Land. Wutreden, Entschuldigungen und eine Rechtfertigung gab es bereits bei den Löwen – aber was sagt eigentlich Gründer Jérôme zu seinem umstrittenen Erfolg?

Für den Goleygo-Erfinder sei es eine einmalige Gelegenheit gewesen, die er und sein Geschäftspartner Tim einfach nutzen mussten, erklärte er Bild. "Das war wie eine Elfmetervorlage und wir mussten den Ball nur noch in das Tor schießen. Ralf und Frank als Löwen-Team mit drin zu haben, fühlt sich sehr richtig für uns an", führte der Kölner weiter aus. Für die beiden Hunde-Freunde sei es ein riesiges Kompliment, dass die Investoren so um sie gekämpft haben.

Die Promiflash-Leser sind dagegen gespalten, wie sie die Blitz-Investition bewerten sollen. Während 56,7 Prozent von 8.346 Votern befanden, es sei eine coole Aktion gewesen, bemängeln 43,3 Prozent, den beiden habe der Anstand gefehlt (Stand: 3.10., 11:55 Uhr). Trotz des enormen Konflikts droht das Löwen-Rudel nun aber nicht zu zerbrechen: Frank Thelen betonte nach der Sendung, er habe den Streit mit Carsten Maschmeyer bereits aus der Welt geschafft.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Tim Ley und Jérome Glozbach de Cabarrus von "Goleygo" bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel und Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

