Sowas hat es bei Die Höhle der Löwen noch nie gegeben! Obwohl sie immer um die Gunst der Gründer kämpfen und damit ihre Konkurrenten ausstechen wollen, kennt man Carsten Maschmeyer (59), Frank Thelen (42), Judith Williams (46), Dagmar Wöhrl (64), Ralf Dümmel (51) und neuerdings auch Georg Kofler (61) nur als eingespieltes Team. Krach zwischen den Unternehmern gab es bisher nie – doch die gestrige Folge des beliebten TV-Formats hielt diesbezüglich eine echte Überraschung für die Zuschauer bereit: Zwischen den Löwen flogen nach einem Deal-Klau die Fetzen! Jetzt äußerte sich der vermeintliche Bösewicht Frank im Netz und betont: Er hat nichts falsch gemacht!

Auf Instagram machte der Erfolgsinvestor seinen Standpunkt noch einmal deutlich und erklärte, sich keiner Schuld bewusst zu sein. Seiner Meinung nach hätten er und Ralf, mit dem er das Verschlusssystem Goleygo gemeinsam groß machen will, nichts falsch gemacht – auch wenn der Deal mit den Gründern zustande kam, bevor die übrigen drei Löwen ihr gemeinsames Angebot unterbreiten konnten. "Ich war überrascht, dass andere 'Löwen' sich so sehr aufgeregt haben. Vielleicht hatte der eine oder andere auch einfach einen schlechten Tag", wandte sich Frank an seine Follower.

Sorgen um die Investor-Konstellation der Ausnahmeshow müssen sich deren Fans aber offensichtlich nicht machen. So betonte der 42-jährige Unternehmer, den Streit mit Carsten und Co. schnell aus der Welt geräumt zu haben. Obwohl es in der Löwenhöhle nun erstmals gekriselt hätte, habe er nach wie vor große Freude an der VOX-Produktion – und dem Team.

