Nun haben sie endlich auch einmal ihr eigenes Herzogtum besucht! Am Mittwoch hatten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihren ersten öffentlichen Auftritt in Sussex an der Südküste Englands. Seit ihrer Hochzeit im Mai heißen die beiden immerhin Duke und Duchess of Sussex. Das royale Paar wurde von hunderten Schaulustigen herzlich begrüßt. Selbstverständlich nutzte Fashion-Fan Meghan den Besuch, um sich wieder einmal von ihrer besten Stilseite zu zeigen. In einem dunkelgrünen Leder-Look machte sie eine Bombenfigur!

In einem körperbetonten, flaschengrünen Bleistiftrock mit farblich passender Bluse und Handtasche und einem cremefarbenen Blazermantel spazierte Meghan an der Seite von Harry durch Sussex. Dazu kombinierte sie extrem hohe Velourslederpumps. Optisch war die 37-jährige Ex-Schauspielerin damit ein echter Hingucker und voll auf den Herbst abgestimmt. Gemeinsam mit ihrem Gatten zeigte sie sich außerdem volksnah wie eh und je und hatte keine Berührungsängste, umarmte sogar mehrere Zaungäste.

Ein Schnäppchen war Meghans Outfit allerdings nicht. Der Rock von Hugo Boss schlägt mit rund 415 Euro zu Buche. Noch viel mehr hat die gebürtige Kalifornierin allerdings für die kleine Tasche hingeblättert. Das Täschchen von Gabriela Heart kostete stolze 1.900 Euro – dabei passt da vermutlich gerade einmal ein Smartphone und ein Lippenstift hinein. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Briten Meghans kostspieligen Modegeschmack kritisieren. Ihre Garderobe wird nämlich aus der Staatskasse bezahlt.

