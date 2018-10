Sie halten es wohl einfach nicht lange ohne einander aus! Erst am Montag kam die heiße Kuppelshow Love Island zu einem Ende. Im großen Finale fanden Tracy Candela und Marcellino Kremers, Natascha Beil und Tobias Wegener sowie Victor Seitz und seine Joana zueinander. Kurz nach dem gemeinsamen Abflug von der Liebesinsel hatten die Paare aber offensichtlich bereits Entzugserscheinungen: Jetzt machten sie alle gemeinsam einen Trip!

Auf Instagram freut sich Tascha darüber, ihren Liebsten Tobi wieder in die Arme schließen zu können: "Wir haben uns wieder", kommentiert sie das süße Paarfoto. Die Destination ihres Ausflugs: das Oktoberfest in München. Lange haben sie das Auto aber nicht für sich – in Tobias' Instagram-Story haben bereits Victor und Marcellino den Flitzer gestürmt. Aber auch diese ehemaligen Islander kommen natürlich nicht ohne Begleitung zum Fest!

Marcellino teilt auf seinem Account einen süßen Schnappschuss, auf dem er seine Auserwählte Tracy am Flughafen aufgabelt. Dabei fällt ihm seine Traumfrau wortwörtlich um den Hals. Ob Victor und Joana diese romantische Szene wohl ebenfalls für ihre Community festhalten werden? Immerhin ist auch die Drittplatzierte bereits auf dem Weg zu ihrer TV-Clique – und damit auch zu ihrem Blondschopf.

Instagram / fit_tobi93 Marcellino, Victor, Tobias und Natascha in München

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegeners Instagram-Story

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers

