Gut 500 Kilometer liegen zwischen Tracy Candela (22) und Marcellino Kremers (25). Das neue Traumpaar der Kuppelshow Love Island überzeugte die Zuschauer so sehr, dass es sogar den Titel "Gewinnerpaar 2018" und damit auch die Gewinnsumme von 50.000 Euro einheimsen konnte. Wird das Geld nun direkt in die erste gemeinsame Wohnung investiert? Im Promiflash-Interview verrieten Tracy und Marcellino nun, wie es in ihrer Beziehung weiter gehen wird!

So wirkliche Pläne habe das Pärchen bisher noch nicht geschmiedet, wie die beiden Promiflash berichteten. Das große Thema Fernbeziehung steht dennoch im Raum. "Wir wohnen sehr weit auseinander. Ich hatte so eine Situation noch nie in meinem Leben, ich habe noch nie eine Fernbeziehung geführt", gab der Mönchengladbacher offen zu. Einen Umzug in eine andere Stadt komme für den Klubmanager jedoch nicht infrage, da er in seiner Heimat ziemlich verankert sei.

Bei Tracy sieht das schon etwas anders aus. Die Studentin sei in ihren Entscheidungen sehr spontan und könnte sich durchaus vorstellen, von heute auf morgen sogar in ein anderes Land zu ziehen. Einen Umzug von Konstanz nach Nordrhein-Westfalen sei deswegen nicht ausgeschlossen: "Studieren kann man ja überall. Und wenn es etwas Ernstes ist, dann kann man immer darüber reden, wie und wo man das weiterführen könnte", erklärte die 22-Jährige.

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers, "Love Island"-Gewinner 2018

Instagram / tracy_candela_loveisland Tracy Candela, "Love Island"-Teilnehmerin 2018

