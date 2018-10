Ehe-Krise bei Global Gladiators oder nur technische Probleme? In einem spektakulären Finale stehen Lucas Cordalis (51) und Miriam Höller (31) sich an diesem Abend gegenüber. Sänger Ben (37), Rapperin Sabrina Setlur (44) und DSDS-Star Joey Heindle (25) musste sich in zwei Challenges bereits geschlagen geben. Für die Endgegner standen vor der letzten Runde allerdings Telefonate nach Hause an. Für Musiker Lucas endet das Gespräch mit seiner Ehefrau Daniela Katzenberger (32) allerdings plötzlich und wenig liebevoll.

Nach ein paar freundlichen Worten wollte Lucas seiner Gattin nur die Schlafmöglichkeiten im Container zeigen, als sie die Kameras bemerkte. "Läuft da gerade keine Kamera? Schatz, aber du musst mir doch sagen, wenn da eine Kamera läuft", gab sich die Kultblonine etwas empört. Und dann brach auch noch die Verbindung ab. Hat Daniela also einfach aufgelegt, weil sie sauer auf Lucas war oder war die Telefonzeit des Musikers abgelaufen? Im Interview erklärte er später: "Na ja, mein Leben ist ja auch nicht immer einfach. Meine Frau ist nicht unbedingt der einfachste Mensch. Daniela ist schon ein Mensch mit viel Temperament und sie ist jemand, der auch mal laut wird."

Lucas fiel es in der Show nicht immer einfach, so lange so weit entfernt von seiner Familie zu sein. Daniela und vor allem Töchterchen Sophia Cordalis (3) fehlten ihm sehr: "Weg zu sein von Zuhause, das unterschätzt man und vor allem ist es nicht nur eine Woche, es sind fünf oder sechs Wochen."

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Photocall

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia

