Nach 120 Auftritten war Schluss! Im Januar 2016 stand Jennifer Lopez (49) mit ihrer Resident-Show "All I Have" zum ersten Mal in Las Vegas auf der Bühne. Am 29. September verabschiedete sich La Lopez von ihrem treuen Publikum im Zappos Theater und dieses Finale wollten sich zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Auf der Bühne wurde die Sängerin von ihren Kindern überrascht und auf der anschließenden Party von ihrem Ex-Freund P. Diddy (48)!

Die 49-Jährige konnte bei diesem besonderen Tag nicht nur auf die Unterstützung von Freunden wie Curvymodel Ashley Graham (30) oder Komikerin Tiffany Haddish (38) zählen, sondern auch von ihrer Familie. Ihr Schatz Alex Rodriguez (43) war mit seinen Töchtern Ella und Natascha dabei und brachte auch J.Los Zwillinge Max (10) und Emme (10) mit. Auch Sean Combs alias P. Diddy ließ es sich nicht nehmen, seiner früheren Partnerin zu gratulieren. Paparazziaufnahmen der Feier zeigen, wie sich die "Love Don’t Cost a Thing"-Interpretin und der Rapper herzlich umarmen und wie sich Jens ehemaliger und aktueller Schatz herzlich begrüßen.

Mehr als 17 Jahre nach ihrer Trennung scheinen sich die Musiker offensichtlich gut zu verstehen. Zwei Jahre lang waren Jennifer und Sean ein Paar, bis sie 2001 ihr Liebes-Aus verkündet hatten und das ausgerechnet am Valentinstag. Inzwischen sind beide glücklich vergeben. Die Zweifachmama und der frühere Baseballspieler Alex feiern im Februar ihr zweijähriges Jubiläum. Seit mehr als zehn Jahren führt Sean eine On-Off-Beziehung mit R&B-Star Cassie (32).

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez mit ihren Kindern

Getty Images Jennifer Lopez bei der letzten "All I Have"-Show in Las Vegas

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez bei den MTV Video Music Awards 1999

