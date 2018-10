Sein erster öffentlicher Auftritt als Single-Mann! Vor etwa einer Woche hat Joachim Llambi (54) überraschend seine Trennung bekannt gegeben – nach 13 gemeinsamen Ehejahren gehen der Let's Dance-Juror und seine Noch-Ehefrau Ilona ab sofort getrennte Wege. Anstatt sich zu Hause zu verkriechen, war der 54-Jährige jetzt auf einem Event in Frankfurt unterwegs – und äußerte sich dort in einem Interview erstmals selbst zum Liebes-Aus.

"Das Leben geht ja weiter", zeigte sich Joachim im Gespräch mit RTL gefasst und fügte gewohnt humorvoll in alter Llambi-Manier sogar hinzu: "Schauen wir mal, was noch so passiert. Ich bin ja noch ein junger Hüpfer!" Joachim und Ilona haben sich einvernehmlich getrennt – ohne Rosenkrieg und Streitereien. Beide hätten mit der Zeit einfach festgestellt, dass die Gefühle für eine Beziehung nicht mehr ausreichen und ihr Verhältnis eher freundschaftlich ist.

Ihrem Nachwuchs zuliebe werde es auch zukünftig keine Schlammschlacht geben, das ließ das Paar in einem Statement, das der Bild am Sonntag vorliegt, über seinen Anwalt mitteilen: "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter."

Getty Images Ilona und Joachim Llambi beim Escada Flagship Store Opening

Getty Images Joachim Llambi im August 2018

Getty Images Ilona und Joachim Llambi beim Deutschen Fernsehpreis 2016

