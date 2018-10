Alles für seine zukünftige Ehefrau! Bert Wollersheim (67) wagt sich mit Ginger Costello am Wochenende vor den Traualtar: In Dänemark werden der Rotlicht-King und das Ex-Camgirl den Bund fürs Leben schließen – nach drei Monaten Beziehung. Für ihn ist es nach der Scheidung von Sophia Vegas (31) ein neuer Ehe-Versuch. Und der ist in jedem Sinn ein Neustart: Alle Erinnerungen an die kurvige Ex flogen nun aus Berts Heim.

Viele Fotos, ein Lebkuchenherz und ein Kissen mit Fotoaufdruck der Verflossenen mussten weichen, als Ginger und Bert ihre Aufräumaktion starteten. "Ich schmeiß' noch ein paar Sachen raus, dann ist der Geist auch weg", kommentierte die Bald-Braut im Gespräch mit Guten Morgen Deutschland. Ihr Liebster, der sich mit seiner Exfrau noch gut versteht, stimmte zu: "Das war eine gute Zeit, die wir hatten, aber jetzt ist auch gut!" Nun, da alle Erinnerungsstücke an Sophia aussortiert sind, steht Berts Ehe mit Ginger wirklich nichts mehr im Weg.

Ob Sophia auch schon alle Sachen von ihrem schillernden Ex aus ihrem Leben verbannt hat? Die Reality-Darstellerin scheint zwar noch keine Hochzeitspläne mit ihrem Neuen Daniel Charlier zu haben, erwartet mit dem Geschäftsmann aber Nachwuchs. Eine Nachricht, die zu Beginn nicht nur sie selbst überraschte, sondern auch ihren früheren Partner verblüffte – dennoch wünsche er ihr natürlich alles Gute, erklärte er im Promiflash-Interview.

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / ginger.costello Ginger Costello und Bert Wollersheim im Brautmodengeschäft

Anzeige

Nicole Gehring/WENN Sophia Vegas (damals Wollersheim) und Bert Wollersheim am Tag ihrer Scheidung in Krefeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de