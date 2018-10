Vier Jahre waren Chris Töpperwien und seine Liebste Magdalena Kalley verheiratet – sie war für den Goodbye Deutschland-Star sogar in die USA gezogen, um sich dort eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Vor etwa einem Monat hat das einstige Traumpaar dann in einem Statement plötzlich seine Trennung bekannt gegeben. In einem Interview verriet Magey jetzt, wie es ihr nach dem Liebesaus geht.

"Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Die erste Zeit ist immer schwierig und man muss sich der neuen Umgebung und Umständen anpassen", erzählte sie im OK!-Interview und gestand, bei Freunden und Familie Trost zu finden. Chris sei die Liebe ihres Lebens, ein neuer Partner habe es deswegen nicht leicht. "Der nächste Mann muss in wirklich große Fußstapfen treten. Natürlich würde ich es mir wünschen, mich wieder zu verlieben. Ich habe keinerlei Vorstellung von einem Traummann, aber er muss definitiv Humor haben, sportlich sein, tierlieb und ein Freigeist", gab sich die Musicaldarstellerin weiterhin hoffnungsvoll.

Kurz nachdem die Ex-Turteltauben ihr Beziehungsende öffentlich gemacht haben, stellten sie klar, im Guten auseinandergegangen zu sein – und tatsächlich können die zwei nicht ohne einander: "Ja, wir haben regelmäßigen Kontakt und schicken uns oft lustige Nachrichten und Kommentare, die in lautstarken Lachanfällen enden."

Instagram / https://www.instagram.com/magdushya/ Magdalena Kalley

RTL / Stefan Menne Chris Töpperwien und Magdalèna Kalley bei "Das Sommerhaus der Stars" 2016

Facebook / Chris Töpperwien - Der Currywurstmann Magey und Chris Töpperwien

