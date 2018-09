Das Vereinte Königreich wartet gespannt auf das kommende Wochenende. Angeblich sollen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (33) dann endlich verkünden, was sich ihr Volk seit der Traumhochzeit am 19. Mai wünscht: Meghan ist schwanger! Jedenfalls, wenn es nach den Wetten geht, die in Großbritannien abgeschlossen werden. Schließlich hat der rothaarige Royal am Samstag Geburtstag. Eine bessere Gelegenheit für die freudige Nachricht könnte es wohl nicht geben.

Harry feiert seinen 34. Geburtstag und die Wettbüros haben Hochsaison. Der Vorstand des Wettunternehmens Coral, Harry Aitkenhead, berichtete dem britischen Express: "Weil das Paar kein Geheimnis daraus macht, dass es eine Familie gründen will, denken wir, dass das neueste Baby des Königshauses 2019 auf die Welt kommen wird." Auch auf den Namen wird schon getippt – ganz hoch im Kurs steht James.

Alex Kostin vom Wettbüro Bookmakers.tv verriet dem Mirror: "So, wie zuletzt gewettet wurde, sieht es tatsächlich so aus, als könnte die große Ankündigung direkt vor der Tür stehen. Wenn das zutrifft, sollten sich alle unsere Angestellten warm anziehen, denn dann wird es zum größten Wettfieber in der Geschichte kommen." Denkt ihr, Harry und Meghan geben am Wochenende wirklich bekannt, dass sie ein Kind erwarten?

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen

Getty Images Das royale Traumpaar Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

