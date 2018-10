Ihre eigene Uhr tickt! Michelle Hunziker (41) ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin in Italien, in der Schweiz und in Deutschland, sondern auch liebevolle Mutter. Aus ihrer mittlerweile geschiedenen Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti (54) stammt ihre Tochter Aurora (21). Mit ihrem zweiten Gatten Tomaso Trussardi hat Michelle die beiden Mädchen Celeste (3) und Sole (4). Wenn es nach der 41-Jährigen geht, bekommen ihre Kids in ganz naher Zukunft ein Geschwisterchen!

Im t-online.de-Interview sprach Michelle ganz offen über ihre Familienpläne. Allein die Natur solle entscheiden, ob sie nochmal schwanger wird oder nicht, doch das Schicksal sollte sich beeilen: "Wenn es innerhalb von einem Jahr nicht funktioniert, das kann ja auch sein, dann lasse ich es. Dann bin ich happy mit drei Töchtern."

Was passiert, wenn diese Frist verstreicht, ist nicht klar. Michelle wünscht sich auf jeden Fall, dass der Klapperstorch noch einmal im Hause Hunziker-Trussardi vorbeikommt: "Ich habe ja drei Töchter, einen Mann und zwei Hunde und habe gut zu tun. Aber es wäre schön, noch ein Baby zu haben. Ich bin halt sehr mütterlich."

Splash News Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazotti in Mailand

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Töchter von Michelle Hunziker

Anzeige

action press Tomasso Trussardi und Michelle Hunziker bei der Mailänder Modewoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de