Großer Beef zwischen zwei großen Fernsehmoderatoren: Thomas Gottschalk (68) und Markus Lanz (49) kriegten sich diese Woche in der Talkshow von Lanz mächtig in die Haare. Gottschalk war eigentlich eingeladen worden, um sein neues Format "Gottschalks große 68er-Show" vorzustellen. Doch sein jüngerer Kollege wollte lieber über politische Themen wie Rechtsextremismus, Einheit und Kriminalität sprechen. Das passte dem 68-Jährigen gar nicht – mitten in der Sendung platzte ihm der Kragen!

Nach zwanzig Minuten hielt es Thommy in der ZDF-Talkrunde nicht mehr aus und grätschte verbal in das Interview von Markus und dem Berliner Bürgermeister Michael Müller: "Ich habe lange geschwiegen und gedacht, ich sage am besten gar nichts mehr. Wir haben jetzt eine Viertelstunde über unser Land geredet. Es ging mit den Rechtsradikalen los, dann kam der Bildungsnotstand, die Clans und die Drogen im Görlitzer Park." Sein Fazit: Wer jetzt noch nicht ausgeschaltet habe, wolle morgen gar nicht mehr aufwachen – das Publikum spendete ihm daraufhin Beifall. Nach einem kurzen Schlagabtausch durfte der Show-Master dann auch noch über sein neues Format reden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ex von Birgit Schrowange (60) einen seiner Gäste gegen sich aufbringt. Als Lena Meyer-Landrut (27) vergangenen Sommer bei ihm zu Gast war, wurde sie von ihm zu ihrer zierlichen Figur befragt. Darauf hatte die Sängerin allerdings gar keine Lust: "Das ist aber schon wieder Quatsch, Markus. Ohne Scheiß, ich wiege seit acht Jahren genau das Gleiche", konterte sie schlagfertig.

