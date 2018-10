Nun wagen Bauer sucht Frau-Kandidat Gerald und seine Anna den nächsten großen Schritt! Das Pärchen, das sich in der beliebten Landwirt-Kuppelshow kennengelernt hatte, führte zunächst eine Fernbeziehung. Denn während Anna in Deutschland wohnte, hat der Farmer seinen Hof in Namibia. Für die Liebe gab die Blondine schließlich ihren Job als Projektleiterin auf und zog vor Kurzem nach ihrer romantischen Trauung zu ihrem Liebsten nach Afrika. Und dort gibt es jetzt Wichtiges zu verkünden: Die Turteltauben laden ihre Fans zu sich ein!

"Es ist jetzt so weit! Wenn ihr mal auf einer Campingtour durch Namibia seid, könnt ihr uns gerne besuchen und eine Erholungspause auf dem Kehoro Camping machen!", gab die 28-Jährige stolz auf Instagram bekannt. Aus Geralds Hof ist nämlich jetzt ein Zeltplatz geworden und die Geschäftsidee des Duos scheint voll aufzugehen. Zumindest sind die Fans der Auswanderin hellauf begeistert – auch wenn die Follower des TV-Couples momentan auf eine andere News zu warten scheinen.

Unter einem Pic der beiden, auf dem sie erholt aus den Flitterwochen in Polen kommen und sich verliebt angrinsen, munkeln die Fans nämlich schon über baldigen Nachwuchs: "Erholt seht ihr aus, aber immer schön die Zweisamkeit am Abend genießen...", schreibt ein Instagram-User vielsagend. Zum Thema Kinder äußert sich das Duo allerdings nicht – immerhin war der Start in Namibia für die Eheleute nicht leicht. Auf dem Plan stand vor ihrem Urlaub zunächst die Einrichtung des gemeinsamen Liebesnestes.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Namibia

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und seine Anna, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de