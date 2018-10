Die Drehbuchautorin Audrey Wells ist mit nur 58 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. Bekannt wurde sie unter anderem für den Liebesfilm "Unter der Sonne der Toskana", bei dem sie außerdem Regie führte. Der neueste Streifen, für den sie das Skript beisteuerte, heißt "The Hate U Give" – ein Krimi, der am vergangenen Freitag in die US-amerikanischen Kinos kam. Das Endprodukt des Streifens konnte die gebürtige Kalifornierin allerdings tragischerweise nie auf einer Filmleinwand sehen: Audrey verstarb nur einen Tag vor der Filmpremiere!

Die traurige Nachricht für die Filmwelt bestätigte nun Audreys Mann Brian Wells in einem Statement: "Während der vergangenen fünfeinhalb Jahre kämpfte Audrey tapfer gegen ihre Krankheit und starb umgeben von ihren Liebsten." Auch nachdem die 58-Jährige die Krebsdiagnose bekommen hatte, habe sie nicht aufgehört zu arbeiten, zu reisen und nie ihren Optimismus verloren. "Sie war einfach die beste Frau und Partnerin, die man sich wünschen konnte", beschrieb der Witwer seine Gattin rührend. Sie hinterlässt außerdem eine Tochter namens Tatiana.

Das Drehbuch, dessen finale Verfilmung Audrey nicht mehr miterlebte, basierte lose auf einem Roman von Angie Thomas. Darin geht es um eine dunkelhäutige Schülerin, die mit ansehen muss, wie ein Polizist ihren besten Freund erschießt. Angie, mit der Audrey zuletzt zusammenarbeitete, erinnerte sich am "The Hate U Give"-Premierentag auf Instagram an ihre Kollegin: "Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Ich werde für immer dankbar dafür sein, was sie aus dem Buch gemacht hat. Sie wird sehr vermisst werden!"

SIPA PRESS / Actionpress Audrey Wells bei den Dreharbeiten zu "Under The Tuscan Sun"

BERLINER STUDIOS LLC / Action Press Audrey Wells bei der Premiere von "Under The Tuscan Sun"

Instagram / angiethomas Angie Thomas, Autorin



