Die Wiedersehensfreude war riesig! Erst vor Kurzem ließen Dominic Harrison (27), seine Ehefrau Sarah (27) und die gemeinsame Tochter Mia Rose ihr Leben in Bayern hinter sich und stürzten sich in ein neues Abenteuer. In ihrer Wahlheimat Kalifornien will das Influencer-Pärchen mitsamt Anhang Fuß fassen. Der Start in das neue Kapitel erwies sich dabei als besonders emotional: Domis Mädels trafen zum allerersten Mal auf seinen Vater, zu dem er jahrelang keinen Kontakt pflegte. Jetzt verriet der 27-Jährige, wie es dazu überhaupt kommen konnte.

Im Youtube-Clip von Team Harrison sprach Sarahs Schatz ganz offen über seine familiäre Vergangenheit. Seine deutsche Mama habe seinen US-amerikanischen Papa damals kennengelernt, als dieser mit der Army in Deutschland stationiert war. Gemeinsam zogen die beiden über den großen Teich, zeugten Domi und trennten sich kurz nach dessen Geburt. Da er mit seiner Mutter nach Deutschland zurückzog, verlief sich die Verbindung zu seinem Papa im Sande. "Ich hatte nie wirklich Kontakt zu meinem Vater, eigentlich gar nicht – bis zu seinem 18. Lebensjahr", plauderte er aus.

"Die berühmte Vater-Sohn-Beziehung hatten wir nicht, eher eine Kumpelbeziehung", verriet er weiter. Dass er nun endlich seine andere Familie kennengelernt habe, sei ihm extrem wichtig gewesen.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Los Angeles

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison auf dem Walk of Fame

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in LA

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de