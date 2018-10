Vor rund einer Woche ist Denise Kappès (28) zum ersten Mal Mutter geworden. Die Stunden nach der Geburt waren allerdings alles andere als entspannt. Die Ex-Bachelor-Kandidatin musste direkt nach der Entbindung aufgrund ihrer verkalkten Plazenta operiert werden. Danach machte hartnäckiges Fieber dem Mama-Sohn-Duo das Leben schwer. Sechs Tage später ging es für Denise und Ben-Matteo für einen Check-up nun erneut in die Klinik!

In ihrer Instagram-Story berichtete das TV-Gesicht, was die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben haben. "Dem Kleinen geht es wunderbar, der hatte nämlich eine kleine Gelbsucht gehabt, aber die Werte sind top und haben sich verbessert", strahlte die stolze Mutter. Aber nicht nur ihr süßer Prinz ist Offensichtlichkeit gesundheitlich noch etwas angeschlagen. "Ich brauche allerdings ein kleines Antibiotikum, aber das ist auch alles halb so wild", erklärte die Noch-Ehefrau von Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés (28).

Obwohl die beiden mittlerweile getrennt sind und das Liebes-Aus ziemlich tränenreich ausfiel, geben die Eltern alles, um sich für ihren Spross zusammenzuraufen. Pascal verpasste die Geburt seines ersten Kindes zwar, konnte danach aber die Tage mit seinem Sohnemann in vollen Zügen genießen – und das zusammen mit Denise und ihrem neuen Freund Tim.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Verlassen des Krankenhauses

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn Ben

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de