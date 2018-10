Der Baby-Countdown läuft – diese Tatsache hält Josephine Welsch aktuell ganz schön auf Trab. In wenigen Wochen wird die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zum ersten Mal Mama. In Anbetracht der immer näher rückenden Entbindung kommen bei der Mami in spe aber auch die ersten Ängste, wie die Blondine im Netz jetzt offen zugibt: Josephine befindet sich im absoluten Gefühlschaos!

Auf Instagram versucht die hochschwangere Laiendarstellerin, ihre Gefühle in Worte zu fassen und gesteht ihrer Community: "Ich bin so aufgeregt, gespannt, neugierig... gemischt mit Unsicherheit, ja, auch Angst... Aber nichts davon übersteigt die Freude auf das Wunder, was unter meinem Herzen heranwächst." Alleine ist die TV-Darstellerin mit ihren Gedanken zum Glück aber ja nicht – immerhin steht ihr mit ihrem Liebsten Robert Dallmann der Kindsvater tatkräftig und mit starken Schultern zur Seite. "Alles ist verflogen, wenn du mich in den Arm nimmst", richtet sich Josie in ihrem Post direkt an ihren Herzensmann.

Ablenkung von ihrem Gefühlstumult findet die Influencerin beim Sport. Selbst mit XXL-Babykugel lässt es sich Josephine nicht nehmen, ihrer Lieblingsbeschäftigung Yoga nachzugehen. Ob sie diese Zeit auch noch finden wird, wenn ihr kleiner Sprössling endlich auf der Welt ist?

Instagram / josephine_welsch Ultraschallbild von Josephine Welschs Baby

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihr Freund Wolf

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch macht Yoga

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de