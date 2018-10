War Sex der Grund für die Blitzhochzeit? Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) legen in Sachen Liebe ein ganz schönes Tempo vor. Im Juli überraschten sie ihre Fans nach nur wenigen Wochen Dating mit ihrer Verlobung. Im September sollen die beiden sogar schon geheiratet haben. Aber haben sie diesen Schritt nicht nur wegen der großen Liebe so schnell getätigt? Hailey und Justin sollen angeblich bis zur Ehe enthaltsam gelebt haben – und nicht zuletzt wegen der Sehnsucht nach Körperlichkeiten so flott Nägel mit Köpfen gemacht haben!

"Der wahre Grund, warum Justin und Hailey es so eilig hatten zu heiraten, ist, weil sie ein Zölibatsgelübde abgelegt hatten, um ihre religiösen Überzeugungen zu ehren und sie sich nach Intimität sehnten", packt jetzt ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Gerade für Justin sei die Abstinenz ein ausschlaggebender Punkt gewesen: Der Sänger habe gewusst, dass Hailey die Eine ist, nachdem sie bereit gewesen sei, sich bis nach der Heirat von Sex zu trennen.

Irgendwann sei es Justin dann aber etwas zu anstrengend geworden: "Sie hatten beide die Geduld verloren und wollten wirklich zusammen sein, also haben sie es einfach gemacht. Sie beide fanden die ganze Sache unglaublich romantisch und konnten nicht länger warten." Es ist nichts Neues, dass Justin und Hailey ihre Religion offen ausleben. Immer wieder sieht man das Paar beim gemeinsamen Kirchengang.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

