Kind und Job unter einen Hut bekommen – für Herzogin Kate (36) scheint das absolut kein Problem zu sein. Nach einer monatelangen Babypause ist die Royal-Lady nun offiziell zurück und nimmt im Auftrag der Krone wieder öffentliche Termine wahr. Ihr Debüt gab sie vor wenigen Tagen im Bildungszentrum Sayers Croft im Süden von England. Dort plauderte sie auch ganz offen über ihre Rasselbande und darüber, was sie am liebsten mit ihren Kids spielt.

Königskorrespondentin der britischen Daily Mail, Rebecca English, enthüllte kurz nach Kates Auftritt auf ihrer Twitter-Seite, wie sich die Royal-Familie im Garten gemeinsam die Zeit vertreibt. Die 36-Jährige habe den Kindern vor Ort erzählt, dass sie regelmäßig mit Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) auf Spinnenjagd geht. Die beiden hätten so viel Spaß dabei, dass die spannende Suche auch gut und gern mal Stunden dauern kann.

Obwohl Kate als Herzogin natürlich extrem eingespannt ist, haben für sie ihre Liebsten immer Priorität. "Zeit zusammen zu verbringen ist ein so wichtiger Aspekt des Familienlebens und für mich als Mutter sind es die einfachen Familienmomente wie draußen zusammen zu spielen, die ich schätze", hat Kate im Mai in einem offenen Brief anlässlich der Children's Hospice Week geschrieben.

Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch der Sayers Croft Forest School

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Bildungszentrum Sayers Croft im Süden von England

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Kate mit ihren Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de