Herzogin Kate (36) hat während ihrer Baby-Pause offenbar nichts verlernt! Am 23. April dieses Jahres erblickte Prinz Louis, das dritte Kind der 36-Jährigen und ihres Gatten Prinz William (36), das Licht der Welt. Um die erste Zeit mit dem Wonneproppen ausgiebig genießen zu gönnen, zog sich Kate insgesamt sechs Monate von ihren öffentlichen Pflichten zurück. Am Dienstag kehrte sie nun zurück und strahlte in einem legeren Outfit und mit neuer Frisur!

Am 2. Oktober stand für sie ein Termin im Bildungszentrum Sayers Croft im Süden von England an. Bereits Ende September wurde ihr Besuch in der Waldschule via Twitter vom Kensington-Palast angekündigt. Die Schwägerin von Herzogin Meghan (37) trug zu ihrem ersten Solo-Termin nach dem Mutterschutz dem Anlass entsprechend einen olivgrünen Parka und braune Jeans – und schien sich in ihrem Outdoor-Outfit pudelwohl zu fühlen. Die Haare der Britin waren darüber hinaus ein Stückchen kürzer, aber wie immer perfekt gestylt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Herzogin Kate nach einer Babypause mit einer optischen Veränderung präsentiert: Im September 2015, vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte (3), absolvierte sie ihr Termin-Debüt mit einem langen Pony – eine Frisur, die den Royal-Fans allerdings nicht besonders zusagte.

Getty Images Herzogin Kate bei einem Besuch der Sayers Croft Forest School am 2. Oktober 2018

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2015

Getty Images Herzogin Kate im September 2015

