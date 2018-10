Die Nacht von Samstag auf Sonntag versetzte Sascha Koslowski in Angst und Schrecken! Zurzeit erwarten der YouTuber und seine Liebste Paola Maria (24) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wie der XXL-Bauch der Social-Media-Queen vermuten lässt, wird es nicht mehr lange dauern, bis die beiden ihr Söhnchen endlich in den Armen halten dürfen. Seit der Verkündung der Schwangerschaft halten die Influencer ihre Fans im Netz stets auf dem Laufenden. Auch den besorgniserregenden Vorfall haben sie nicht verschwiegen: Sascha musste Paola in eine Notaufnahme bringen!

"Gestern hat es angefangen, ihr schlecht zu gehen. Es war ungefähr so um 8:00 Uhr und ich habe Panik bekommen. Sie hatte Schmerzen, hat da gelegen und geweint und wir sind sofort losgedüst in eine Klinik", plauderte der Papa in spe in seinem neuen YouTube-Clip aus. Fast fünf Stunden mussten die werdenden Eltern im Wartezimmer verweilen – Mama und Baby wurden gründlich durchgecheckt. "Ich habe versucht, sie die ganze Zeit bei Laune zu halten, habe ihr Facebook-Videos gezeigt und irgendwelche Witze gemacht", verriet Sascha.

Die Fans können jedoch aufatmen: Die 24-Jährige und der Spross im Bauch sind wohlauf, Paola wurde ein Antibiotikum verschrieben. "Lieber geht man einmal mehr zum Arzt und weiß, dass es dem Kleinen gut geht", lautete das Fazit der Beauty-Bloggerin im Video.

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTuber

Instagram / Alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski, Blogger

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

