Erst im Februar hatten Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) für eine Überraschung gesorgt: Die Berlin - Tag & Nacht-Stars erwarteten ihr erstes Kind! Nur vier Monate später konnten die Schauspieler, die sich während der Schwangerschaft kurzzeitig getrennt hatten, ihren Sohn Milan endlich im Arm halten. Jetzt hat der kleine Mann einen ganz besonderen Tag gefeiert: seine Taufe. Seine Mama könnte darauf nicht stolzer sein und postete nun den ersten Schnappschuss!

Am Samstag stieg die Sause für den Sprössling – und dieses Event schien sich niemand von Jenefer und Matthias' Liebsten entgehen lassen zu wollen. "Wir hatten gestern so einen wunderschönen Tag! Wunderschön ist untertrieben", schwärmte Jenefer zu einem Instagram-Bild, auf dem sie in einem traumhaften Kleid den Star des Tages in die Luft hält. Sie richtete sich auch an ihre Familien und Freunde: "Ihr habt diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht, etwas, das für immer in Erinnerung und vor allem in unseren Herzen bleibt." Ein Riesen-Danke gab es von der Serien-Beauty auch dafür, dass einige ihrer engsten Bekannten vor einer sehr weiten Anreise nicht zurückgeschreckt seien.

Bereits am Tag der Party hatte Jenefer Mini-Einblicke in ihrer Story gegeben – ein Foto blieb allerdings aus. Den Grund dafür lieferte Matzes Herzdame in ihrem Beitrag gleich mit: "Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, ein Bild zu dritt mit dem Handy zu machen!" Sobald sie die restlichen Kamera-Aufnahmen erhalten habe, werde sie die Pics mit ihrer Community teilen, versprach sie.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili mit Baby Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Mattias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de