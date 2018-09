Uwe Herrmann schwelgt im Liebesglück. Als Brautausstatter umgibt er sich tagtäglich mit schönen Frauen und romantischen Geschichten. In seinem eigenen Liebesleben sah es aber leider nicht ganz so rosig aus. In der TV-Serie "Zwischen Tüll und Tränen" betonte der Dresdener mehrfach, dass er noch Single sei. Doch kürzlich gab er dann bekannt, dass er eine neue Frau an seiner Seite habe. Gegenüber Promiflash erklärte sein Sohn Philipp nun, was er von der Partnerin seines Papas hält.

Natürlich hat Uwe seine Liebste dem Mode-Experten schon vorgestellt und die schien ihm auf Anhieb sympathisch zu sein. "Ich habe sie von Anfang an gemocht. Sie ist eine ganz, ganz liebe und zarte Persönlichkeit", erklärte Philipp im Promiflash-Interview. Sie sei überhaupt nicht aufbrausend, noch wolle sie sich irgendwie in den Vordergrund spielen. Den Segen seines Sohnemanns hat der Geschäftsmann also.

Letztendlich gehe es Philipp aber in erster Linie darum, dass sein Vater glücklich ist. "Mir ist wichtig, dass die beiden sich gut verstehen und dass er, wenn er zu Hause ist, runterfahren kann und ihm jemand – abgesehen von seinen Katzen – den Kopf krault", betonte er.

MG RTL D / privat Braut Ramona und Uwe Herrmann

MG RTL D / Stefanie Schumacher Philipp Herrmann

MG RTL D / Stefanie Schumacher Uwe Herrmann, Besitzer eines Brautmodenladens in Dresden

