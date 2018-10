Samantha Markle lässt einfach nicht locker. Spätestens seit ihre Halbschwester Meghan (37) in die britische Königsfamilie einheiratete, ist sie ordentlich auf Krawall gebürstet. Immer wieder sorgt die Buchautorin mit ihren Hasstiraden gegen die Royals für Negativ-Schlagzeilen. Während sie die ehemalige Suits-Darstellerin in aller Öffentlichkeit gerne mal als "Herzogin von Nonsens" bezeichnet, beschimpft sie deren Liebsten Prinz Harry (34) als "Weichei". Dennoch wollte sie ihren Verwandten wohl einen unangekündigten Besuch abstatten: Vor dem Kensington-Palast ließ man sie allerdings angeblich eiskalt abblitzen.

Wie das britische Magazin Mirror berichtete, habe die 53-Jährige vor wenigen Wochen einen Brief an den Kensington Palace gesendet, in dem sie ankündigte, dass Dinge eskalieren würden, wenn es nicht bald zu einem Treffen käme. Kurze Zeit später sei sie schließlich aus den USA nach London gereist, um die Neu-Herzogin von Sussex zu sprechen. Sie erschien gemeinsam mit einem Begleiter, der die an Multiple Sklerose Erkrankte im Rollstuhl auf das Gelände des Anwesens schob. Dort wohnt das frischgebackene Ehepaar, das sich erst im Mai das Jawort gab. Von Polizisten vor der königlichen Behausung sei Samantha allerdings fortgeschickt worden. "Die Tatsache, dass sie abgelehnt wurde, spricht Bände", verriet eine Quelle.

Ihre Abneigung gegen ihr berühmtes Familienmitglied hinderte die US-Amerikanerin offenbar nicht daran, ihren Namen zu ändern. Samantha, die eigentlich Samantha Grant hieß, soll sich Medienberichten zufolge kürzlich in Samantha Markle umbenannt haben. Mit diesem Nachnamen wurde auch Meghan einst bekannt.

Getty Images Herzogin Meghan in Sussex im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hochzeit 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de