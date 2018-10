Die Musikwelt betrauert einen weiteren großen Verlust: US-Rapper Hollywood Play ist im Alter von 35 Jahren ermordet worden. Am Sonntag war der New Yorker in einem Klub im Stadtteil Queens feiern – ein letztes Mal, wie sich am Ende der Partynacht herausstellen sollte. Beim Verlassen der Location trafen ihn zwei Kugeln: eine in seinen Nacken und eine in sein Bein. Auch Künstlerin Cardi B (25) ist schockiert von seinem plötzlichen Ableben: Sie trauert öffentlich um ihren guten Freund!

Laut der Zeitung New Yorker Post soll eine schwarze Limousine gegen 3:15 Uhr vor dem Klub angehalten haben. Kurz darauf eröffnete der Schütze das Feuer. Dabei wurde der Musiker von zwei Kugeln getroffen. In einem nahe gelegenen Krankenhaus wurde Frank Snyder, wie der Hip-Hop-Künstler mit bürgerlichen Namen hieß, später für tot erklärt. Nur wenige Stunden nach diesem schlimmen Vorfall postete Cardi ein Video auf Instagram, das sie gemeinsam mit dem Rapper zeigt. "Ruhe in Frieden", betitelte die 25-Jährige den Clip. Genau wie Hollywood stammt auch Cardi B aus dem Big Apple.

Auch Cardis Fans nahmen daraufhin Anteil. Vor allem aber bewunderten sie ihre Heimatverbundenheit trotz internationaler Karriere: "Cardi vergisst niemals, woher sie kommt", schrieb ein User. "New Yorker halten auf ewig zusammen. Bis in den Tod", kommentierte ein anderer.

Getty Images Cardi B bei einem Event in New York City

Instagram / https://www.instagram.com/hollywoodplay/ US-Rapper Hollywood Play im September 2017

Getty Images Cardi B bei der NYFW 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de