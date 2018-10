Ihre Fans lieben ihre Offenheit. Während sich zahlreiche Promifrauen davor scheuen, ihre Makel im Netz zu präsentieren, wagte TV-Kultblondine Daniela Katzenberger (32) jetzt die Gegenoffensive: Anstatt ihre "vermeintliche Problemzone" Bauch zu kaschieren und vor der Kamera zu verstecken, zeigte die Liebste von Lucas Cordalis (51) ungeniert die Realität: Mit einem Bauchfrei-Pic gewährte sie freie Sicht auf ihren Anti-Sixpack – und ihre Fans feiern sie dafür!

Auf Instagram teilte die Hobby-Sängerin ein Schwarz-Weiß-Bild, das zeigt, wie wohl sich Dani in ihrem Körper fühlt – auch ohne Mega-Muckis und fernab von Size Zero. Genau dafür, und ihre Message "#bisschenspeckistvollokay", kassiert die 32-Jährige massig Lob von ihren Followern. Die User sind von so viel Selbstliebe und Realität maßlos begeistert und überschütten Dani mit lobenden Kommentaren. "Total toll, dass du dich so zeigst", "Ich finde es toll, dass du dich zeigst, wie du bist und keine perfekte Welt vorspielst" und "Danke, dass du einfach normal bist", lauten nur drei der bewundernden Reaktionen.

Nach etwas mehr als 12 Stunden würdigten bereits unzählige Instagrammer das Bild der gebürtigen Pfälzerin – mit deutlich über 85.000 Likes! Ob Dani mit dieser Resonanz gerechnet hat? Immerhin sollte das Pic eigentlich nur die ständigen Spekulationen um eine Schwangerschaft beenden...

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de