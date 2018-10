Beim letzten Mal lief es nicht so glatt! Sophia Vegas (31) hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Schönheits-OPs über sich ergehen lassen. Neben ihrem XXXL-Busen sorgte sie vor allem mit der Entfernung einiger Rippen für eine schmalere Taille für Aufsehen. Trotz Kritikern steht das TV-Sternchen zu ihrem Beauty-Wahn. Doch bei ihrem letzten Eingriff vor ihrer Schwangerschaft ist offenbar etwas schiefgegangen, wie sie jetzt öffentlich machte.

Eine Hautstraffung an der Taille ließ Sophia bei einem Doc in Los Angeles vornehmen, doch der Mediziner machte keinen guten Job. "Über die letzte Operation, da sage ich euch ganz ehrlich, da habe ich voll den Mist gebaut. Ich war da einfach beim falschen Arzt", gestand sie RTL Exklusiv im Interview. Das Ergebnis ist deutlich sichtbar auf ihrem Oberkörper: "Jetzt habe ich eine durchgehende Narbe, also zwischen den Knochen in der Mitte. Also wenn man auf dem Rücken liegt, dann sieht man es, wenn man sitzt. Das ist echt schlimm."

Gerade erst besuchte die Wahl-Amerikanerin Deutschland, auch um ein Gutachten der fehlgeschlagenen OP erstellen zu lassen. Eventuell wolle sie den Arzt sogar verklagen. Ihr Lebensgefährte Daniel Charlier ist ziemlich sauer über die ganze Situation: "Das ärgert mich sehr, weil es sie auch wirklich beschäftigt, wenn du zu einem Profi gehst, dann erwartest du auch Entsprechendes. Sie hätten einen besseren Job machen müssen und sie leidet sehr darunter."

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Daniel Charlier in Tracht

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim alias Sophia Vegas, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de