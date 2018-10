Ihm schmeckt's aktuell besonders gut! Seit seinem Durchbruch 1965 ist Sänger Heino (79) für seine feinste Schlagermusik bekannt. Seine hellblonden Haare und die dunkle Sonnenbrille waren seine Markenzeichen. Womit Heino über die Jahre aber keine Aufmerksamkeit erregte, war wohl seine Figur: Die blieb nämlich immer rank und schlank! Das sollte sich offenbar auf den letzten Metern zur Rente noch einmal ändern: Der 79-Jährige soll ordentlich Pfunde zugelegt haben – und das stört seine Frau Hannelore (76) mittlerweile ganz gewaltig!

85 Kilo bei einer Größe von 1,83 Meter bringt Heino mittlerweile auf die Waage. Damit hat sich der Kult-Musiker laut Bild in den vergangenen Monaten 15 Kilogramm angefuttert. Während das für Heino vollkommen okay ist, wird Ehefrau Hannelore wegen der Body-Veränderung langsam stinkig: "Ich muss meinen Heino auf Diät setzen. Er hat am Bauch so zugenommen, dass wir alle seine Sakkos ausrangieren müssen. Er bekommt die Knöpfe nicht mehr zu", meckerte die 76-Jährige. Wegen der Zuckersünden ihres Gatten (wie Haselnusstorte und Fruchtgummis) hat sie schlimme Befürchtungen: "Ich will Heino ja demnächst nicht zu seinen Auftritten rollen müssen!"

Heino selbst habe übrigens keine Idee, wie es zur Gewichtszunahme kam: "Ich trinke nach wie vor meinen Rotwein und esse mein Steak. Aber ich fühle mich nicht dick. Ich bin fast 80 Jahre alt, da will ich keine Kilos mehr zählen!" Im März dieses Jahres gab der Blondschopf bekannt, 2019 das letzte Mal auf Tour zu gehen und seine lange Karriere anschließend zu beenden. Auf den gemütlichen Rentner-Lifestyle scheint er sich essenstechnisch eben schon jetzt vorzubereiten.

Getty Images Heino, Schlagersänger

Brian Dowling / WENN Hannelore Kramm und Ehemann Heino

Getty Images Heino im Januar 2015

Denkt ihr auch, dass Heino abspecken muss? 439 Stimmen 374 Quatsch! Er hat schon recht: In seinem Alter sollte er nicht mehr die Kilos zählen müssen. 65 Joa, ich kann seine Frau schon verstehen. Ist ja ärgerlich, wenn man den Kleiderschrank komplett neu befüllen muss.



