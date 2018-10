Wahre Liebe kennt kein Verfallsdatum. Vor 13 Jahren lernte Schauspielerin Katherine Heigl (39) den Sänger Josh Kelley (38) kennen und lieben. Parallel dazu verschaffte ihr die Rolle der Isobel „Izzie“ Stevens in der Krankenhaus-Dramaserie Grey's Anatomy den internationalen Durchbruch. Als sich Katherine und Josh im Jahr 2007 das Jawort gaben, besiegelten sie ihre Partnerschaft für die Ewigkeit. Die Adoptivtöchter Adalaide und Naleigh (8) sowie der leibliche Sohn Joshua (1) machten ihr privates Glück perfekt. Das hält bis heute an, wie die Suits-Akteurin mit einem Social-Media-Post kürzlich öffentlich bekundete.

Fast pünktlich zur Stahlhochzeit, was elf Ehejahren entspricht, postete Katherine ein zuckersüßes Pärchen-Pic mit ihrem Josh. In der Bildunterschrift lässt sie ihre Follower an einem ganz normalen Familienmorgen teilhaben: "Kaffeetassen in unseren Händen. Unsere Kinder laufen wie Verrückte durch die Gegend. Hunde bellen. E-Mails trudeln ein. Telefone klingeln. Die Zeit wird anhalten, ich schaue zu meinem sexy, großherzigen Ehemann rüber und erinnere mich: Er gehört mir. Ich gehöre ihm." Auch Joshs musikalische Dauerbegleitung und Berufsinstrument, seine Gitarre, ist kein Grund für Eifersuchts-Dramen im Hause Heigl-Kelley. Laut eigener Aussage ist die 39-Jährige durchaus bereit, ihren Gatten zu teilen.

Mit dieser Liebesbekundung hat Katherine die Herzen ihrer digitalen Followerschaft zum Schmelzen gebracht. In der Kommentarspalte heißt es: "Das ist genau die Art von Beziehung, die ich mir wünsche" und "Das ist wunderschön". Auch im realen Leben kann die Schauspielerin auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. So wurde sie von Kind und Kegel am "Suits"-Filmset besucht.

Those Heavenly Days / Michael Simon Katherine Heigl und Ehemann Josh Kelley bei ihrer Baby-Shower 2016

Anzeige

Getty Images / Rick Diamond Katherine Heigl und Josh Kelley

Anzeige

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl und ihre Kinder Nancy, Adelaide und Joshua im Bett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de