Endlich kann sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen! Katherine Heigl (39) gehört zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt. Ihrem ohnehin beachtlichen Lebenslauf setzt sie mit ihrem aktuellen Projekt das Krönchen auf: In der achten Staffel der Erfolgsserie Suits wird sie als Anwältin Samantha Wheeler zu sehen sein. Einen Haken hat der Mega-Deal allerdings: Die Dreharbeiten in Kanada trennen die Amerikanerin von ihrer Familie!

Auf Instagram fieberte der TV-Star schon tagelang einer Family-Reunion entgegen. Mit einer ganzen Fotostrecke ließ sie ihre Follower dann auch an dem heiß ersehnten Wiedersehen mit ihrem Ehemann Josh Kelley (38) und ihren Töchtern Nancy (8) und Adalaide (6) teilhaben: "Josh und die Mädchen sind gestern angekommen. Ich habe geweint. [...] Als sie mir endlich in die Arme gefallen sind, ist mein Herz vor Freude aufgegangen", kann die dreifache Mama ihr Glück kaum fassen.

Familienküken Joshua leistet ihr schon seit einigen Wochen in Toronto Gesellschaft. Kein Wunder also, dass sich seine Geschwister auch gleich in eine Knuddel-Session mit ihrem Brüderchen stürzen. Immerhin können währenddessen auch die stolzen Eltern auf Kuschelkurs gehen.

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl am Set von "Suits"

Instagram / katherineheigl Katherine Heigls Kinder Adalaide, Joshua und Nancy

Instagram / katherineheigl Katherine Heigl und ihr Ehemann Josh Kelley

