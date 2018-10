Hat Kim Kardashian (37) den Bogen dieses Mal überspannt? Dass das Reality-Sternchen nicht mit seinen Reizen geizt, ist längst kein Geheimnis mehr. In den sozialen Netzwerken präsentiert sich das It-Girl des Öfteren in knappen Outfits und setzt ihre weiblichen Rundungen nur allzu gern in Szene. Doch mit einem ihrer neuesten Schnappschüsse spaltet die Kurven-Queen nun die User im Netz – übertreibt sie es mit ihrer Freizügigkeit?

Das ist verdammt wenig Stoff! Am Samstag postete Kim ein ziemlich pikantes Bild auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie quasi nackt posiert. Der XXS-Designer-Bikini, den sie trägt, verdeckt lediglich ihre Brustwarzen und den Intimbereich. Für diesen Look kassierte die 37-Jährige einen gehörigen Shitstorm. "Ekelhaft", "Du solltest dich schämen" oder "Du hast Kinder. Eines Tages wird North so etwas machen. Ich hoffe, Kanye ist dann stolz", lauteten nur drei der vernichtenden Kommentare. Andere sahen die Nackt-Offensive eher gelassen und feierten die Dreifach-Mama für ihren heißen Body.

Trotzdem scheinen die Bedenken der Kritiker nicht ganz unbegründet zu sein. Denn aktuelle Aufnahmen zeigen, dass Kims älteste Tochter North West (5) tatsächlich ganz nach ihrer Mutter kommt – vor allem in Sachen Styling. Im zarten Alter von fünf Jahren wächst die Kleine schon jetzt zu einer echten Fashionista heran und nimmt sich dabei anscheinend ein Beispiel an der berühmten Beauty.

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian, Social-Media-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Splash News Kim Kardashian und North West

