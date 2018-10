Sie sind nicht mehr länger zu zweit! Bei der Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) war es das süßeste Gerücht: Erwarten Troian Bellisario (32) und Patrick J. Adams (37) wirklich ihr erstes gemeinsames Baby? Wenig später konnte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft nicht mehr länger geheim halten beziehungsweise verstecken. Jetzt hat das Warten von Troian und Patrick ein Ende: Ihr Mädchen ist auf der Welt!

Diese schöne Nachricht verriet der frischgebackene Vater höchstpersönlich auf seinem Instagram-Account: "Die Welt ist jetzt 3,6 Kilo schwerer. Danke an alle, die für unsere Privatsphäre gekämpft und sie beschützt haben während dieser unglaublichen und wunderschönen Zeit in unserem Leben." Mutter und Kind gehe es gut, alle seien sehr glücklich. Wie seine Tochter heißt, behielt der ehemalige Suits-Darsteller noch für sich, dafür gab er seiner Community einen Ausblick in die Zukunft: "Wir werden sie so erziehen, dass sie stark sein wird, immer alles sagt, was sie denkt und dass sie immer aus ihrem Herzen spricht." Sie soll ein Leben ganz ohne Angst führen, so der 37-Jährige.

Die Pretty Little Liars-Beauty hat sich inzwischen mit ganz ähnlichen Worten bei ihrer Community gemeldet, nur fügte sie hinzu: "Ich bin meinem Patrick so dankbar, dass er während jedes Moments meiner Schwangerschaft und während ihrer Geburt so eine Stütze war."

Instagram / halfadams Patrick J. Adams und Troian Bellisario mit der Hand ihrer Tochter

Getty Images / Astrid Stawiarz Patrick J. Adams bei der Eröffnung der "Suits"-Ausstellung 2015

Astrid Stawiarz/Getty Images Troian Bellisario, Schauspielerin

