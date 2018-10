Bei The Voice haben sie sich verliebt, von Hochzeit ist aber noch keine Rede: Seit 2015 sind die Sänger Gwen Stefani (49) und Blake Shelton (42) ein Paar und bilden seitdem eine untrennbare Einheit in der US-amerikanischen Musikszene. Beide kommen aus gescheiterten Ehen. Blake war von 2011 bis 2015 mit Sängerin Miranda Lambert (34) verheiratet. Nach insgesamt 14 gemeinsamen Ehejahren ließ sich Gwen 2016 von Bush-Frontmann Gavin Rossdale (52) scheiden. Ist das etwa der Grund, weshalb das Traumpaar bis jetzt noch nicht vor den Traualtar wollte?

Wie HollywoodLife berichtet, soll fehlende Liebe kein Grund für die mangelnde Bindungsbereitschaft der beiden sein. "Was die Hingabe füreinander betrifft, ist ihre Beziehung in Stein gemeißelt. Es ist offensichtlich, dass beide total ineinander verliebt sind und miteinander zusammenbleiben wollen", verriet ein Insider. Scheinbar ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis bei den ehemaligen "The Voice"-Juroren die Hochzeitsglocken läuten, da Gwen immer noch an die Ehe glaubt und durchaus plant mit Blake alt zu werden. Der 42-jährige Country-Sänger äußerte sich in der Vergangenheit in diese Richtung deutlich verhaltener. In seinen Augen wäre der Bund der Ehe für beide nur eine Art Trostpflaster. Blake sieht den Grund dafür in den gescheiterten Anläufen mit anderen Partnern.

Egal ob Hochzeit oder nicht, im Bett scheint bei dem Traumpaar Einigkeit zu herrschen. Auch nach drei Jahren Beziehung soll es zwischen den Laken immer noch heiß zur Sache gehen. Gwen und Blake genießen den Sex miteinander und das auch ohne Trauschein.

Rachel Murray/Getty Images for Glamour Blake Shelton und Gwen Stefani bei Glamour Women of the Year 2016

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den Billboard Music Awards

Anzeige

Instagram / gwenstefani "The Voice"-Stars Blake Shelton und Gwen Stefani

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de