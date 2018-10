Judith Williams (46) versucht als Investorin bei Die Höhle der Löwen regelmäßig einen besonders effizienten Deal an Land zu ziehen. Doch das ist in der fünften Staffel nicht immer so – oft fehlt die TV-Moderatorin und wird durch Georg Kofler (61) vertreten. Aber wie handhaben die beiden die gemeinsame Teilnahme? Im Promiflash-Interview klärt der Unternehmer die Abmachung zwischen Judith und ihm auf!

Während Judith in der vierten Staffel zweimal von dem 61-Jährigen vertreten wurde, wechselt sie sich nun mit Georg Kofler gleichberechtigt auf dem "Löwen"-Stuhl ab. "Judith und ich haben beschlossen, dass wir uns den Sitz teilen und das funktioniert prima. Wir können über unsere Zeit etwas flexibler verfügen und können uns das unternehmerische Leben etwas besser einteilen.", verriet der Vertretungs-Investor Anfang August. Und diese gewonnene Zeit hat Judith vermutlich auch fleißig genutzt: Als die Episoden aufgezeichnet wurden, tanzte sich die US-Amerikanerin bei Let's Dance bis ins Finale.

Derzeit können die Zuschauer verfolgen, wie die Zusammenarbeit zwischen der 46-Jährigen und ihrem Unternehmenspartner läuft – denn die beiden finanzieren ihre Deals aus einem Topf. Die Abmachung bedeutet jedoch nicht, dass sie sich für jede Entscheidung absprechen müssen, wie der Südtiroler gegenüber Vox erklärte: "Wenn jemand von uns beiden eine Entscheidung trifft, die dem anderen nicht so gut gefällt, dann kann er das auch alleine machen und dann muss der andere nicht mitmachen. Wir sind nicht aneinander gekettet, sondern zwei Unternehmer, die in freien Stücken zusammenarbeiten."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Dr. Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Frank Hempel Dr. Georg Kofler in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Unternehmer, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de