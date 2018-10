Endlich ist es raus: Ab dem 3. November lassen Skandalnudel Gina-Lisa Lohfink (32), Love Island-Hottie Jan Sokolowsky, DSDS-Sexbombe Emilija Mihailova und zehn weitere Normalos bei Adam sucht Eva die Hüllen fallen. Doch nicht nur die Promi-Dichte ist in diesem Jahr anders verteilt, auch an den Rahmenbedingungen der textilfreien TV-Flirtshow hat sich einiges geändert: Statt unter schattigen Palmen turteln die Kandidaten 2018 unter einem meterhohen Schiffsmast!

Laut der RTL-Pressemitteilung soll es in diesem Jahr bei drei Star-Kandidaten bleiben. In den vergangenen Staffeln hatten sich bis zu sechs Celebritys am Sandstrand gesonnt. Doch das ist nicht die einzige Show-Neuerung! Das Paradies besteht erstmals nicht mehr länger aus Strandhütten und Palmenhain: 2018 wird auf einer großen Segeljacht geturtelt! Für ungestörte Stunden soll es eine Liebeskoje geben. Ob die wohl einer der Promis zuerst einweiht?

Interessant wird es auf jeden Fall. Schließlich ziehen mit Gina-Lisa, Emilija und Jan drei TV-Gesichter mit ordentlich Skandalpotenzial auf den Nacktkutter! Die GNTM-Beauty ist bekanntlich immer wieder für eine Überraschung gut, das DSDS-Küken hat sich schon im Playboy ausgezogen und der "Love Island"-Sieger hatte immerhin bereits mal vor laufender Fernsehkamera Sex!

