Diese Frage beschäftigt die Fans von Khloe Kardashian (34) schon lange: Hat sich der Reality-Star unters Messer gelegt oder nicht? Vergleicht man Aufnahmen von früher und heute, sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Die Haare sind blonder, die Lippen voller und die Nase schmaler – war da etwa der Beauty-Doc am Werk? Mit einem Statement schien die 34-Jährige jetzt auf die Spekulationen zu reagieren und löste damit eine heftige Diskussion im Netz aus.

Dass Khloe sich für den perfekten Schmollmund einer nicht-operativen Laser-Behandlung unterzogen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Aber ihr Riechorgan ist laut ihren Fans definitiv das Ergebnis eines chirurgischen Eingriffs. Vor diesem Hintergrund wirft ihr Twitter-Beitrag vom vergangenen Sonntag Fragen auf: "Ich hoffe, dass, wann immer ich eine Gesichts-Operation brauche oder will, ich einfach eine Pille oder so was nehmen kann. Der Sch*** macht mir Angst." Räumt die Schwester von Kylie Jenner (21) damit endgültig mit den OP-Gerüchten auf oder macht sie hier nur einen Spruch?

Die Follower glauben Khloe jedenfalls kein Wort. Mit verschiedenen Memes veralbern sie die Aussage des TV-Gesichts. "Mädchen, ist dieser Tweet dein Ernst?", fragte eine Userin. Eine andere ist überzeugt, dass die Mama von Baby True Thompson das nur scherzhaft meinte: "Ich lebe nicht mit ihr zusammen, also weiß ich nicht, ob sie etwas hat machen lassen. Aber ich glaube, dass sie einfach nur einen Witz gemacht hat."

Jason Merrit / Getty Images Reality-TV-Star Khloe Kardashian im August 2008

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

