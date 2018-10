Erst vor wenigen Tagen hatte Sylvie Meis (40) den Sonnenstaat Florida unsicher gemacht, aber die Zeit nicht nur am Strand verbracht, sondern auch in den Clubs von Miami. Gemeinsam mit Model Alessandra Meyer-Wölden (35) hatte die Niederländerin das Nachtleben ordentlich aufgemischt. Jetzt ging die Ladys-Night in die zweite Runde und dieses Mal bekamen Sylvie und Alessandra tatkräftige Unterstützung einer weiteren Freundin!

Das Trio läutete mit seinem Besuch im griechischen Restaurant Kiki On The River Sylvies letzten Abend ein. Für die Moderatorin ist der Trip vorerst vorbei, ihre Reise ging inzwischen wieder zurück nach Deutschland. Grund genug, dass die 40-Jährige auf Instagram in Erinnerungen schwelgt – genauso wie Alessandra: "Ich vermisse jetzt schon meine wunderbare Freundin Sylvie. Komm bitte so schnell es geht wieder nach Miami! Noch eine epische Mädelsnacht mit diesen zwei Hübschen." Die Dritte im Bunde war übrigens eine junge Frau namens Tina.

Sylvies Terminkalender lässt wohl nicht so bald ein Wiedersehen zu. Ihr Terminkalender dürfte aktuell ziemlich voll sein. Sie sitzt neben Bruce Darnell (61) und Dieter Bohlen (64) in der diesjährigen Das Supertalent-Jury. Außerdem steht die Blondine für ihre eigene Castingshow "Sylvies Dessous Models" vor der Kamera, in der sie nach einem neuen Werbegesicht für ihre Lingerie-Kollektion sucht.

MEGA Sylvie Meis in Miami 2018

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden in Miami

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

