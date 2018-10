Am 3. November ist es wieder so weit: Die neue Staffel Adam sucht Eva geht an den Start – und auch dieses Mal mischen sich unter die Normalos wieder prominente Gesichter. Präsentierten im vergangenen Jahr Stars wir Bastian Yotta (41) und Patricia Blanco (47) ihre edelsten Teile im Free-TV, hat RTL auch 2018 wieder drei Promis gefunden, die sich gerne für die Zuschauer und natürlich für die Liebe nackt machen wollen: Auf textilfreien Flirtkurs gehen im Herbst Gina-Lisa Lohfink (32), Jan Sokolowsky und Emilija Mihailova!

Sie macht es tatsächlich schon wieder: Gina-Lisa wagt nach diversen Reality-Shows wie Promi Big Brother und Dschungelcamp nun das nackte Abenteuer vor karibischer Kulisse! Ob sie dort aber auch die große Liebe findet? Große Auswahl gibt es auf jeden Fall: neben einem Promiherren warten fünf weitere Normalo-Schnuckel auf der Liebes-Yacht auf die GNTM-Schönheit! Die zweite TV-Bekanntheit kennt sich mit Flirten unter der Sonne schon bestens aus: Love Island-Sieger Jan geht nach seiner Liebes-Pleite mit Elena Miras (26) nun wieder auf die von Kameras begleitete Partnersuche. Ob er mit seinem tätowierten Body den Damen den Kopf verdreht?

Als Letzte im Celebrity-Bunde bei "Adam sucht Eva" ist die DSDS-Sexbombe Emilija. 2018 schied die 29-jährige Sängerin in der ersten Liveshow aus. Chef-Juror Dieter Bohlen (64) hatte schon damals einen Riecher, dass es der attraktiven Brünetten bei ihrer Castingshow-Teilnahme nur um eines ging: "Ich glaube, dass du von Anfang an einen Plan hattest, du wolltest bekannt werden, das hast du erreicht. Du wirst mit Sicherheit für die ganzen Sendungen angefragt werden, wie Dschungel und Co." Da hat der Poptitan wohl einmal mehr recht behalten!

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink auf Mallorca

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Ex-"Love Island"-Gewinner

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de