Für den guten Zweck schmeißt sich Daniela Katzenberger (32) nur allzu gerne in Schale. Egal, wo sie auch auftaucht – der Kultblondine ist die Aufmerksamkeit der Fotografen sicher. Die durften sich jetzt über einen ganz besonderen Anblick freuen: Beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin präsentierte sich Dani in einem asymmetrischen Bodycon-Kleid in der Trendfarbe Weinrot – und das setzte ihre Kurven so richtig in Szene!

Ein Mega-Ausschnitt oder aufregende Cut-outs hatte ihr Dress zwar nicht zu bieten, trotzdem hätte die Outfitwahl der 32-Jährigen am Dienstagabend kaum sexier sein können. Statt ihres Dekolletés betonte der Traum in Rot Danis Beine – und dank schrägem Schnitt auch ihre Schulter(n)! Damit bewies die Katze richtig Stil, immerhin war das Kleid nicht nur subtil aufreizend, sondern gleichzeitig auch zurückhaltend elegant.

Wie lange die Liebste von Lucas Cordalis (51) braucht, um sich für eine Abendveranstaltung wie den Tierschutzpreis zurechtzumachen, verriet die Mutter einer dreijährigen Tochter ihren Fans übrigens auch. Auf dem Weg zu dem wohltätigen Event teilte Dani einen Clip in ihrer Instagram-Story, der sie aufgehübscht auf der Rückbank eines Autos zeigt. Ein Anblick, der wohl auch der TV-Powerfrau selbst gefiel: "Was zwei Stunden Schminkerei ausmachen", witzelte Dani gewohnt selbstironisch.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia

AEDT/WENN Daniela Katzenberger beim Deutschen Tierschutzpreis 2018

