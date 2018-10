Herzogin Kate (36) ist für ihre lange, braune Mähne bekannt. Im vergangenen Jahr überraschte die zu der Zeit mit Prinz Louis schwangere Britin dann aber mit einem neuen Look: ein kurzer Bob, der über der Schulter aufhörte. Damals wurde spekuliert, dass sie einfach nur mutiger für einen Frisurenwechsel sei – angesichts der Veränderungen, die ein drittes Kind mit sich bringe. Doch jetzt wurde bekannt, warum sie ihre Haare wirklich abschnitt und wo genau diese am Ende landeten.

Ihr Friseur Joey Wheeler überzeugte die 36-Jährige, dass es an der Zeit wäre für einen neuen Haar-Style. Der Schopf würde einfach zu lang werden. Und so schnitt er insgesamt knapp 20 Zentimeter ab. Ein royaler Insider plauderte gegenüber der britischen Zeitung Express aus: "Als Joey die Haare abschnitt, kam ihr die Idee, dass sie damit etwas Gutes machen möchte, anstatt sie einfach nur wegzuschmeißen." Über die royalen Haare durfte sich am Ende die Little Princess Trust Stiftung, die sich seit ihrer Gründung 2006 für krebskranke Kinder einsetzt, freuen.

Die Organisation fertigt aus den gespendeten Haaren dann Perücken für die Kleinen an. Die Herzogin ist allerdings nicht die erste prominente Person, die ihre Haare der Organisation spendete. So trennte sich zum Beispiel der Ex-One Direction-Hottie Harry Styles (24) für die Charity von seinem langen Pferdeschwanz.

Getty Images Herzogin Kate beim Remembrance Sunday Memorial 2017 in London

Gareth Cattermole/Getty Images Herzogin Kate (damals noch bürgl. Kate Middleton) im Jahr 2008

Splash News Harry Styles beim "Another Man x Dior"-Launch in London

