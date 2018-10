Gina-Lisa Lohfink (32) ist in diesem Jahr einer von drei prominenten Adam sucht Eva-Kandidaten, die hüllenlos nach der großen Liebe suchen. Ob Germany's next Topmodel, Die Alm, Promi Big Brother oder im Dschungelcamp – es ist nicht das erste TV-Projekt, an dem die 32-Jährige teilnimmt. Doch so freizügig wie als Inselbewohnerin hat sie sich bisher noch nie gezeigt. Ihrem ehemaligen BFF Florian Wess (38) gefällt das ganz und gar nicht!

Florians Kritik hat vor allem mit Ginas verlorenem Prozess zu tun: Sie hatte zwei Männern vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Die Vorwürfe wurden allerdings im Verlauf des Prozesses fallen gelassen. Im vergangenen November wurde das Model dann selbst wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dass sich die Blondine jetzt vor einem Millionenpublikum ausziehen möchte, sieht Florian daher kritisch: "Wir haben ja schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr, was du – so glaube ich – auch gerne so willst. Trotzdem muss ich mich bei dir melden, da ich mir große Sorgen um dich mache", erklärte der It-Boy in einem Brief, der Gala vorliegt. Er hatte Gina damals auch zu den Verhandlungen begleitet.

Der 38-Jährige forderte Gina dazu auf, sich helfen zu lassen. Er könne ihre "Adam sucht Eva"-Teilnahme überhaupt nicht nachvollziehen: "Im Dschungelcamp hast du dich mit Absicht naiv und nicht nackt gezeigt, um nicht vor großem Publikum als Bitch zu wirken. Warum dieses ganze Affentheater, wenn du jetzt in dieser Sendung 'Adam sucht Eva' mitmachst?" Er habe Angst, dass sie nur noch als "billiges Objekt" wahrgenommen werden und dadurch ihre Vorbildfunktion verlieren könnte.

Monika Fellner/Getty Images Florian Wess in Wien

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin

RTL / Stefan Menne Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess während der IBES-Reunion

