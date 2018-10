Ist sie oder ist sie nicht schwanger? Diese Frage beschäftigt Fans von Ariana Grande (25) am laufenden Band. Die "God is a woman"-Sängerin ist schließlich nicht nur seit einigen Monaten mit dem Comedian Pete Davidson (24) glücklich – die beiden verlobten sich nach kürzester Zeit sogar, was Fans schon ziemlich verdächtig fanden. Zudem scherzte der Moderator darüber, die Anti-Baby-Pille seiner Liebsten mit Tic Tacs vertauscht zu haben. Wenn das doch kein Witz war, könnte das Kinderbett in Aris Foto tatsächlich Hinweis Nummer drei für ein heranwachsendes Kind sein. Ist es das, Ariana?

Nein, wenn man ihrem Kommentar auf Instagram Glauben schenkt. Obwohl der dazugehörige Upload erneut das berüchtigte Baby-Bett ablichtet und die leidenschaftliche Zopfträgerin seit Wochen nur lockere Pullover anhat, will die Brünette nichts von den Gerüchten wissen. "Ich sage es noch einmal, das ist für mein Hausschwein. Ich habe noch immer kein geheimes Kind", lautet ihr Statement.

Zugegebenermaßen: Arianas Antwort auf das Laufstall-Wirrwarr klingt plausibel. Vor Kurzem nahmen sie und ihr Schatz ein kleines Schweinchen in ihre Obhut. Auch die an der Baby-Krippe befestigte Rotlichtlampe legt nahe, dass sich darin wohl eher kein Kind aufhält oder in Zukunft aufhalten soll.

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Hausschwein

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Oktober 2018

