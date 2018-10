Es ist das Royal-Event des Herbstes: Am 12. Oktober werden sich Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Die Hochzeit der Neunten in der britischen Thronfolge soll deutlich unspektakulärer als die ihres Cousins Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) werden, trotzdem ist auch ihre Gästeliste voller prominenter Freunde und adligen Verwandten. Nur auf eine Frau müssen Eugenie und Jack angeblich verzichten: Herzogin Camilla (71)!

Laut Informationen von The Mirror ist die 71-Jährige am kommenden Freitag verhindert und soll stattdessen ein Erntedankfest einer Schule in Schottland besuchen. Dieser Termin habe schlicht und einfach viel früher festgestanden als Eugenies Hochzeitstag. Abzusagen käme allerdings nicht infrage, doch die Braut habe vollstes Verständnis gezeigt. Camillas Ehemann Prinz Charles (69) wird demnach ohne seine Gattin zur Zeremonie kommen müssen.

Neben dem berühmten Tenor Andrea Bocelli (60), der während des Gottesdienstes singen wird, sollen viele VIPs geladen sein: Eugenies enge Freundinnen wie die Models Cara Delevingne (26) und Karlie Kloss (26), "Love Me Like You Do"-Interpretin Ellie Goulding (31) sowie Entertainer Robbie Williams (44) und seine Gattin Ayda Field (39) werden laut hartnäckiger Spekulationen erwartet. Ihre Tochter Teddy (6) übernimmt angeblich sogar die Rolle des Blumenmädchens.

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Herzogin Camilla

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien

Anzeige

Splash News Ayda Field und Robbie Williams beim "X Factor"-Pressetermin in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de