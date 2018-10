Jürgen Drews (73) versteht die ganze Aufregung nicht! Vor einigen Wochen kassierte Til Schweiger (54) einen mächtigen Shitstorm. In einem Social-Media-Clip küsste der Schauspieler seine 20-jährige Tochter Luna auf den Mund – für viele Follower ein Eklat! Auch Schlagerlegende Jürgen ist bekannt dafür, dass er ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Tochter Joelina (23) pflegt. Im Promiflash-Interview erklärt er nun, was er von dem ganzen Wirbel hält!

Jürgen gibt ganz offen zu, dass er von der Kritik an Til Schweiger nichts mitbekommen hat. Er versteht allerdings auch nicht, worüber sich die Leute genau aufgeregt haben. "Ich kann nur sagen, was Joelina und mich angeht. Wenn wir uns mal ganz kurz ein Küsschen auf den Mund geben, was soll dagegen einzuwenden sein? Nichts", macht er seinen Standpunkt im Promiflash-Gespräch ganz eindeutig klar. Und so scheut sich das Vater-Tochter-Gespann auch nicht, bei öffentlichen Terminen für die Fotografen den ein oder anderen Bussi auszutauschen.

Nicht nur die deutschen Promis mussten für ihren liebevollen Umgang mit ihren Kids schon häufiger Kritik einstecken: Auch internationale Stars wie David Beckham (43) oder Jessica Biel (36) wurden von ihren Hatern bereits dafür angefeindet, dass sie ihrem Nachwuchs einen Schmatzer auf den Mund gaben. Was haltet ihr von der Diskussion? Stimmt im Voting ab!

