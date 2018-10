Ausnahmesituation auf Mallorca! Am späten Dienstagabend wüteten schwere Unwetter auf der spanischen Insel – besonders der Osten ist schlimm betroffen. Sintflutartige Regenfälle sorgten für Überschwemmungen, die sich ihren Weg durch viele Ortschaften bahnten. Mindestens acht Menschen sollen ihr Leben verloren haben. Auch Anne Wünsche (27) ist aktuell mit ihrem Freund Henning und den beiden Kindern auf der Sonneninsel und gibt jetzt Entwarnung: Ihr und ihrer Familie geht es gut!

In einem Facebook-Post meldete sich die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu Wort und beruhigte ihre Fans: "Wir haben zwar hier in Palma auch mit Regen und Gewitter zu kämpfen, sind aber nicht von der Überschwemmung auf der anderen Seite der Insel betroffen." Dennoch habe das Drama einen "bitteren Beigeschmack", da einige Urlauber in das Hotel "geflüchtet" seien, in dem Anne mit ihrer Familie wohnt – in ihrer Instagram-Story erklärte die YouTuberin, dass ihr dadurch bewusst geworden sei, dass es auch sie und ihre Liebsten hätte treffen können.

Aufatmen können die Mallorquiner aber offenbar noch nicht. "Das Unwetter ist noch nicht vorbei. Heute soll es noch einmal nachmittags regnen und gewittern. Wir hoffen sehr, das keine weitere Katastrophe auf der Insel passiert", beendete Anne ihren FB-Beitrag.

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten mit ihren Kids Miley und Juna

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche im August 2018

